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    Фабиус: Главы МИД "нормандской четверки" призвали соблюдать соглашения

    Мы призываем к строгому соблюдению всех положений минских соглашений

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Главы МИД стран "нормандской четверки" вновь призывают к полному соблюдению минских соглашений. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал глава МИД Франции Лоран Фабиус по итогам встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Париже. 

    "Мы - главы МИД Франции, Германии, России и Украины - призываем к строгому соблюдению всех положений минских соглашений, включающих режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения", - сказал Фабиус.

    Встреча глав МИД "нормандской четверки" по урегулированию кризиса на Украине продолжалась в Париже более трех часов. Участие в ней вместе с Фабиусом приняли глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД РФ Сергей Лавров и глава украинского дипведомства Павел Климкин.

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