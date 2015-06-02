Фабиус: Борьба с ИГ в Ираке зависит от урегулирования кризиса в Cирии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Успех борьбы стран коалиции с радикальной исламистской группировкой "Исламское государство" напрямую связан с урегулированием сирийского кризиса, заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус по итогам международной конференции по борьбе с ИГ в Париже, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Стабилизация ситуации в Ираке не сможет быть полностью достигнута без политического перехода в Сирии. "Исламское государство" мобильно, оно пересекает границы. И ситуация в Сирии сказывается на эффективности борьбы с ИГ… (Президент Сирии) Башар Асад никогда не будет иметь ни воли, ни способности бороться с "Исламским государством"", - сказал Фабиус.

Он отметил, что урегулирование ситуации в Сирии является одним из необходимых условий борьбы с ИГ наравне с поддержкой иракских ВС странами коалиции и проведением реформ в Ираке. По словам Фабиуса, надо понимать, что "эта битва будет долгой".

