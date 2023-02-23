F-35 упал на американский авианосец из-за ошибки пилота

Авария палубного истребителя F-35 авиакрыла американского авианосца USS Carl Vinson 24 января 2022 года произошла из-за ошибки пилота - лейтенанта, приписанного к 147-й эскадрилье ударных истребителей.

Авария палубного истребителя F-35 авиакрыла американского авианосца USS Carl Vinson 24 января 2022 года произошла из-за ошибки пилота - лейтенанта, приписанного к 147-й эскадрилье ударных истребителей.

Как передает Report, об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на результаты расследования.

Отмечается, что лейтенант во время посадки совершил неудачный маневр выравнивания, не переключив при этом управление тягой двигателя с ручного на автоматическое. В результате самолет ударился о палубу, загорелся и вылетел с палубы.

Пилот успел катапультироваться, но был ранен. Еще пять членов экипажа авианосца получили ранения, обломки истребителя повредили истребитель EA-18G Growler, находившийся на палубе. Сама палуба получила повреждения, устранение которых обошлись в 120 тыс. долларов.

Упавший самолет стоимостью 115,3 млн долларов был поднят в марте 2022 года, но восстановлению не подлежал.