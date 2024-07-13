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Ежегодные расходы Канады на оборону с 2032 года могут составить $44 млрд

Ежегодные расходы Канады на оборону с 2032 года могут составить $44 млрд Канада с 2032 года планирует ежегодно тратить на оборонные нужды порядка 60 млрд канадских долларов ($44 млрд).
Другие страны
13 июля 2024 г. 04:44
Ежегодные расходы Канады на оборону с 2032 года могут составить $44 млрд

Канада с 2032 года планирует ежегодно тратить на оборонные нужды порядка 60 млрд канадских долларов ($44 млрд).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на министра национальной обороны страны Уильяма Блэра.

По его словам, эта цифра "не взята с потолка", а основана на расчетах ВВП страны, который к 2032 году может превысить 3 трлн канадских долларов ($2,2 трлн), что позволит значительно увеличить оборонные расходы, которые Оттава обещала к 2032 году довести как минимум до 2% от ВВП, как того требуют стандарты НАТО. ВВП Канады в 2023 году составил 2,1 трлн канадских долларов ($1,54 трлн).

На саммите НАТО в Вашингтоне 11 июля премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада выйдет на стандарты НАТО по затратам на оборону в размере 2% ВВП к 2032 году.

Ранее он заявил, что в ближайшие 20 лет страна потратит на оборонные нужды 73 млрд канадских долларов (на тот момент $53,6 млрд). В апреле правительство Канады заявляло, что Оттава планирует тратить на оборону 1,76% ВВП к 2029 или 2030 году.

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