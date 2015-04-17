Ежегодно миллионы людей становятся жертвами хищения их личных данных в Интернете

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ежегодно миллионы человек становятся жертвами хищения онлайн-данных о кредитных картах и других личных сведений. Экономический ущерб от такого рода преступления достигает 100 млрд. долларов США в год. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, в Дохе продолжает работу 13-й Конгресс по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Его участники в ходе специального мероприятия обсудили вопрос о борьбе с киберпреступлениями.

В настоящее время насчитывается почти три миллиарда пользователей Интернета. Большинство из них получают онлайн-доступ при помощи мобильных широкополосных систем. Быстрый рост числа людей, пользующихся Интернетом и компьютерными технологиями открыл новые возможности для преступной деятельности.

Участники встречи в Дохе отметили, что в первые годы своего существования Интернет был в значительной мере анонимным. Поначалу не существовало технических возможностей отслеживания онлайновой активности на уровне отдельных лиц. Однако в последние годы для сотрудников систем уголовного правосудия все более привычными стали такие понятия, как IP-адреса и журналы соединений. В результате этого электронные "следы", которые оставляют пользователи Интернета, стали все более доступными для следователей. Но проблема заключается в том, что технологии постоянно совершенствуются, и в ходе расследования киберпреступлений возникают все новые проблемы.

Такие услуги, как "луковый" маршрутизатор крайне затрудняют возможность определения источника электронных сообщений или идентификацию веб-сайтов, оказывающих "скрытые услуги". Они используются для анонимного создания незаконных онлайновых рынков сбыта наркотиков, оружия или детской порнографии. Некоторые из этих сетей предлагают также возможность децентрализованного хранения зашифрованных данных в участвующих сетевых "узлах".

Выступая на мероприятии, организованном в ходе Конгресса в Дохе, представитель отдела по борьбе с цифровыми преступлениями в корпорации Майкрософт Дейл Уотермен заявил, что остановить злоумышленников можно только коллективными усилиями. Ведь до 70 процентов деяний, связанных с киберпреступностью, имеют транснациональный аспект.