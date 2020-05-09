Ежедневно в Нью-Йорке от коронавируса умирают около 200 человек

Ежедневное число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк держится в районе 200, 8 мая от болезни скончались 226 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных, которые представил губернатор штата Эндрю Куомо.

Он отметил, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. 8 мая были госпитализированы 572 человека, за день до этого - 604, сообщил губернатор.

"226 смертей. Вы видите, как эта цифра не меняется - пять дней назад у нас было 226", - сказал Куомо.

Согласно приведенным им данным, 7 мая скончались 216 человек, 6 мая - 231 человек, 5 мая скончались 232 человека, 4 мая - 230 человек, 3 мая - 226 человек, 2 мая - 280 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.

Всего в штате скончались на данный момент 21 045 человек.