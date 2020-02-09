Эйфелеву башню закрыли из-за приближающегося урагана

Администрация Эйфелевой башни объявила о закрытии монумента для посещения туристами из-за приближающегося урагана "Сиара".

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в воскресенье на странице в Twitter, посвященной башне.

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - говорится в сообщении.

В субботу администрация монумента приглашала посетителей приобретать билеты на открывшуюся после длившихся месяц технических работ самую верхнюю смотровую площадку.

Ураган "Сиара" должен обрушиться на побережье Франции и Бельгии к вечеру воскресенья. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменен ряд спортивных мероприятий, аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.