Эйфелева башня возобновляет свою работу

Эйфелева башня в Париже возобновляет работу в четверг после почти трех месяцев простоя из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" со ссылкой на заявление руководства достопримечательности.

"Эйфелева башня открывается 25 июня... Действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок", - сообщили в руководстве.

Также администрация башни отметила, что лифт на объекте останется закрытым до 1 июля из-за продления санитарных мер. Подняться на этажи можно будет только по ступенькам.

Кроме того, посетителей уже начал принимать Версальский дворец, парижский Лувр начнет работать 6 июля, а музей Орсе открыл двери для посетителей 23 июня. Известный в Париже центр искусства и культуры Жоржа Помпиду заработает 1 июля.