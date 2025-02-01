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Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля

Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 23:51
Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Нетаньяху и Кац договорились вечером о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на пост следующего начальника Генштаба ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

Напомним, что 21 января Герци Халеви объявил, что подал прошение об отставке с 6 марта 2025 года, а также признал свою ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.

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