Эяля Замира назначат начальником Генштаба армии Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Нетаньяху и Кац договорились вечером о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на пост следующего начальника Генштаба ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

Напомним, что 21 января Герци Халеви объявил, что подал прошение об отставке с 6 марта 2025 года, а также признал свою ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.