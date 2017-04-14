ExxonMobil обнародовала доход Тиллерсона за 2016 год

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ За прошлый год нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон заработал 27,4 млн долларов США на посту исполнительного директора ExxonMobil. Как сообщает Report, об этом передает Reuters со ссылкой на данные компании, переданные в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам.

Уточняется, что доходы топ-менеджеров ExxonMobil увеличились, несмотря на то, что прибыль компании упала более чем наполовину.

Отмечается, что компенсационный пакет Тиллерсона вырос на 0,5%, так как его зарплата увеличилась на 4%, до 3,2 млн долларов, а также выросла премия — на 8%, до 19,7 млн долларов США.