Exxon Mobil заподозрили в подтасовке климатологических исследований

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Exxon Mobil подозревают в в подтасовке результатов исследований о последствиях глобального потепления. Сама компания пользовалась проверенными научными выкладками, а своих акционеров и общественность вводила в заблуждение, пишет The New York Times.

Генеральная прокуратура потребовала от нефтяного гиганта представить документацию, в том числе финансовые отчеты и переписку по электронной почте.

«Мы однозначно отвергаем предположения о том, что Exxon Mobil скрывала исследования в области климатических изменений», — заявил вице-президент компании Кеннет Коэн.

Он признал, что на протяжении последних десятилетий нефтяной гигант «сотрудничал с организациями, которые публично категорически отрицали опасность глобального потепления». «Откровенно говоря, нам пришлось отказаться от поддержки этих организаций, которые преуменьшали подлинный масштаб угрозы», -— сообщил вице-президент.

По информации газеты, расследование генпрокуратуры Нью-Йорка охватывает как минимум последнее десятилетие. Следствие может не ограничиться Exxon Mobil и включить со временем другие нефтегазовые компании США, информирует издание, информирует Report со ссылкой на ТАСС.