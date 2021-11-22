Exit poll: Румен Радев побеждает во втором туре президентских выборов в Болгарии

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства.

Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает на выборах главы государства.

Как передает Report, во втором туре голосования, по данным различных социологических агентств, он набирает около 64% голосов избирателей, его оппонент Анастас Герджиков получил 34% голосов, порядка 2% избирателей голосовали против всех.

По данным социологического агентства Gallup International, за Радева отдали свои голоса 65,7% избирателей, согласно информации Alpha Research, его кандидатуру поддержали 63,7%, экзитпол "Тренд" показывает, что действующий глава государства получил 64,5%. Соответственно за Герджикова голосовали 31,4%, 33,1% и 30,9%.

Социологи отмечают рекордно низкую избирательную активность, во втором туре голосования приняли участие 33,7% избирателей. "Граждане устали от выборов, от пандемии, манипуляций и режиссированных скандалов. А наша сокрушительная победа в первом туре успокоила множество людей, которые решили, что смысла голосовать нет, так как победитель ясен", - сказал Радев, комментируя низкую активность избирателей.

Герджиков признал свое поражение на выборах главы государства.