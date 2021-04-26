Exit poll: Правящая партия Албании побеждает на парламентских выборах

Правящая Албанская социалистическая партия побеждает на выборах в парламент – Народное собрание

Правящая Албанская социалистическая партия побеждает на выборах в парламент - Народное собрание.

Как передает Report со ссылкой на данные экзитполов, возглавляемая премьер-министром страны Эди Рамой социалистическая партия набирает 46,9 голосов, оппозиционная коалиция - 43,5 процента. Кроме того, партию жены президента Албании Илира Меты Моники Кримади поддержали 6,9 процента голосов.

Как отмечается в сообщении, при таких результатах выборов социалисты могут получить 71 место в парламенте из 140.

По состоянию на 20.00 по бакинскому времени явка составила 45,48 процента, всего правом голосовать обладали около 3,6 млн человек. Главными соперниками на выборах стали социалистическая партия премьер-министра Эди Рамы и коалиция, которую возглавляет оппозиционная Демократическая партия Люльзима Баши.