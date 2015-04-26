Exit poll: Назарбаев лидирует на выборах президента Казахстана с 97,5%

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одерживает победу на прошедших в воскресенье внеочередных президентских выборах, заручившись поддержкой 97,5% избирателей, свидетельствуют данные exit poll научно-исследовательской ассоциации "Институт демократии".

"Нурсултан Назарбаев - 97,5%, Абельгази Кусаинов - 0,63%, Тургун Сыздыков - 1,87%", - сказала руководитель "Института демократии" Юлия Кучинская.

Опрос проведен в 14 областях страны, а также в городах Астана и Алма-Ата. Было охвачено 550 избирательных участков, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".