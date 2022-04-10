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Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов

Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%.
Другие страны
10 апреля 2022 г. 21:29
Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила бельгийская газета LaLibre, ссылаясь на полученные изданием первые данные exit poll.

За фаворитами гонки следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.

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Версия на азербайджанском языке “Exit-poll”: Makron kiçik fərqlə Le Pendən öndədir

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