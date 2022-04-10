Exit Poll: Макрон и Ле Пен набирают в первом туре равное число голосов

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%.

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав по 24%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила бельгийская газета LaLibre, ссылаясь на полученные изданием первые данные exit poll.

За фаворитами гонки следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.