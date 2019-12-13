Exit poll: Борис Джонсон побеждает на выборах в Британии

Консервативная партия Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном лидирует на досрочных парламентских выборах, которые прошли 12 декабря.

Как передает Report, oб этом сообщает “Би-би-си”.

Согласно результатам большого всебританского экзит-полла, Консервативная партия по итогам досрочных выборов 12 декабря получит 368 из 650 мест в Палате общин.

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином получат 191 мандат, Либерально-демократическая партия - 13 мандатов, Шотландская национальная партия - 55, Партия Уэльса - 3, зеленые - 1. Кроме того, в парламент, согласно прогнозу, пройдут 19 независимых депутатов.

Если официальные итоги выборов совпадут с прогнозом на основе экзит-полла, то консерваторы, согласно их программе, немедленно ратифицируют соглашение о выходе из Евросоюза, и 31 января 2020 года Британия покинет ЕС формально, а в конце года, по окончании переходного периода - и фактически.