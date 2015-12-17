Еврозона готова предоставить Греции новый транш в размере €1 млрд

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Руководство Еврозоны одобрило предоставление Греции очередного транша в размере €1 млрд после того, как греческий парламент одобрил накануне согласованный с международными кредиторами закон о новых мерах экономии, а правительство страны отозвало вызвавший возражения Брюсселя социальный законопроект. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в руководстве ЕС.

«Транш был утвержден при условии, что Греция завершит несколько технических шагов, таких как публикация решений в официальном издании. Это должно быть сделано к пятнице, тогда совет Европейского стабилизационного механизма сможет провести платеж в ночь на пятницу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Греция ожидает новый транш в размере €1 млрд от общей суммы дотаций на €86 млрд после принятия очередного пакета реформ, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.