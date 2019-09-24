​"Евротройка" обвинила Иран в нападении на НПЗ в Саудовской Аравии

Франция, Великобритания и Германия в совместном коммюнике обвинили Иран в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте правительства Германии.

«Для нас ясно, что Иран несёт ответственность за это нападение. Другого правдоподобного объяснения нет», — говорится в сообщении ведомства.

"Евротройка" также осудила нападение на НПЗ и выразила солидарность с народом Саудовской Аравии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о причастности Ирана к инциденту.

14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в данном нападении.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, в свою очередь, отверг обвинения в адрес Тегерана в атаках на заводы.