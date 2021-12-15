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"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия).
Другие страны
15 декабря 2021 г. 07:58
Евротройка заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия).

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер.

"В течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги. И недавно ускорил процесс наиболее чувствительных нарушений СВПД", - сказал постпред.

"Ядерная программа Ирана никогда не была более продвинута, чем сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения", - добавил он.

По его словам, Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД.

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Версия на азербайджанском языке “Avropa üçlüyü”: “İranın nüvə proqramı sülhü təhdid edir”

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