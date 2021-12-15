"Евротройка" заявила, что ядерная программа Ирана угрожает миру

Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой, как сейчас, говорится в заявлении "евротройки" в ООН для прессы (Франция, Великобритания, Германия).
Как передает Report со ссылкой на
"В течение двух лет Иран предпринимает беспрецедентные шаги. И недавно ускорил процесс наиболее чувствительных нарушений СВПД", - сказал постпред.
"Ядерная программа Ирана никогда не была более продвинута, чем сегодня. Эта ядерная эскалация подрывает международный мир и безопасность и глобальную систему нераспространения", - добавил он.
По его словам, Франция, Германия и Великобритания по-прежнему привержены полному исполнению СВПД.