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Евростат: средняя годовая зарплата в Европе составила более 33 тыс. евро в 2021 году

Евростат: средняя годовая зарплата в Европе составила более 33 тыс. евро в 2021 году Евростат назвал среднюю годовую зарплату в Европе в 2021 году.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 18:33
Евростат: средняя годовая зарплата в Европе составила более 33 тыс. евро в 2021 году

Евростат назвал среднюю годовую зарплату в Европе в 2021 году.

Как передает Report, по данным статистического управления, показатель достиг 33500 евро.

Среди государств — членов ЕС самая высокая среднегодовая скорректированная заработная плата за полный рабочий день в 2021 году была зафиксирована в Люксембурге (72 200 евро). За ним следуют Дания (63 300 евро) и Ирландия (50 300 евро). Между тем, самые низкие значения показателя были зафиксированы в Болгарии (10 300 евро), Венгрии (12 600 евро) и Румынии (13 000 евро).

Евростат публикует этот показатель впервые. Показатель основан на сочетании данных национальных счетов и обследования рабочей силы (ОРС). Он корректируется путем выражения заработной платы за неполный рабочий день в эквивалентах полной занятости.

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