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Евростат сообщил о 4,2 млн беженцев из Украины в ЕС

Евростат сообщил о 4,2 млн беженцев из Украины в ЕС В странах ЕС сейчас находится 4,2 млн украинских беженцев, которые пользуются правом временной защиты, предоставленным им решением Еврокомиссии в марте 2022 года.
Другие страны
8 ноября 2024 г. 18:26
Евростат сообщил о 4,2 млн беженцев из Украины в ЕС

В странах ЕС сейчас находится 4,2 млн украинских беженцев, которые пользуются правом временной защиты, предоставленным им решением Еврокомиссии в марте 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщило статистическое агентство ЕС Евростат.

Наибольшее число украинских беженцев зафиксировано в Германии - 1,3 млн человек, на втором месте Польша - 0,98 млн, на третьем Чехия - 0,38 млн.

Воспользоваться правом временной защиты имеют возможность только те граждане Украины, которые прибыли в ЕС после 24 февраля 2022 года и не проживали постоянно на территории сообщества. Так беженцы могут получить работу, медицинское обслуживание, доступ к образованию и социальным выплатам.

Евросоюз продлевает механизм ежегодно. Сейчас он действует до марта 2026 года.

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