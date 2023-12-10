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Евростат: Болгария снова стала самой несчастной страной ЕС

Евростат: Болгария снова стала самой несчастной страной ЕС Болгария в очередной раз признана самой несчастной страной в составе Евросоюза.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 11:08
Евростат: Болгария снова стала самой несчастной страной ЕС

Болгария в очередной раз признана самой несчастной страной в составе Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства (Евростат).

В ходе исследования выяснилось, что в 2022 году болгары единственными среди всех опрошенных европейцев оценили общее удовлетворение жизнью менее, чем на 6 баллов по десятибалльной шкале - 5,7. Специалисты выяснили, что не очень устраивает нынешний уровень жизни и немцев - в среднем 6,5 балла. Рейтинг возглавила Австрия - жители этой европейской страны оценили уровень своего счастья в 7,9 балла. Второе место разделили Румыния, Польша и Финляндия - 7,7 балла.

Результаты похожего исследования были представлены весной во Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН. Тогда первое место с существенным отрывом заняла Финляндия.

В марте результат опроса россиян по этой теме представил Всероссийский центр изучения общественного мнения. По его подсчетам, большинство (82%) участников опроса считают себя счастливыми людьми. Из них 35% говорят об этом с уверенностью, свидетельствовали результаты опроса.

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