Евросоюз ждет от США выполнения договоренностей по тарифам с 1 августа

Евросоюз ждет от США выполнения договоренностей по тарифам с 1 августа

Евросоюз ожидает, что Соединенные Штаты уже с 1 августа начнут выполнять договоренности, достигнутые в минувшие выходные между Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен, включая обещанные тарифные послабления для европейских экспортеров. Однако отсутствие согласованного совместного заявления ставит под сомнение оперативность их реализации.

Как сообщает европейское бюро Report, стороны во время встречи в Шотландии достигли договоренности о базовой 15-процентной пошлине на большинство европейских товаров.

"Европейский союз уверен, что США [с завтрашнего дня] введут согласованный общий потолок тарифов на уровне 15%, - заявил журналистам представитель Европейской комиссии по торговле Олоф Гилл. - Мы также ясно понимаем, что США предоставят исключения из этого потолка, как об этом заявила президент фон дер Ляйен в минувшее воскресенье. Это означает, что уже завтра мы получим немедленное тарифное облегчение, к которому так долго стремились".

По его словам, теперь очередь за США - Брюссель ожидает выполнения достигнутых договоренностей.



Отметим, что в первую очередь тарифное облегчение почувствуют европейские автопроизводители, на продукцию которых ранее были введены пошлины в размере 27,5%. Объем их экспорта ежегодно достигает до 40 млрд евро.

По словам Гилла, сталь и алюминий из ЕС, как ожидается, продолжат облагаться 50-процентной пошлиной, хотя ЕС рассчитывает на систему квот, обещанную США, что позволит снизить пошлины на некоторые металлы. В то же время алкогольная продукция, не охваченная соглашением, не получит тарифных послаблений.

Однако реальное развитие ситуации остается неопределенным. С момента объявления о сделке Брюссель и Вашингтон по-разному трактуют ее условия. Основные спорные вопросы касаются пошлин на металлы из ЕС, сроков введения пошлин на фармацевтический экспорт, а также обязательств ЕС по инвестициям в США и закупкам энергоносителей.

Ранее администрация Белого дома ввела 50-процентную пошлину на сталь и алюминий, 25-процентную пошлину на автомобили и автозапчасти и 10-процентную общую пошлину на большинство других экспортных товаров ЕС. Это коснулось 70% в общего экспорта ЕС в США на общую сумму около 370 млрд евро.

Эти пошлины добавляются к средней ставке в 4,8%, которая применялась к экспортерам ЕС до президентства Трампа.

Примечательно что Гилл затруднился ответить, с какого времени ЕС будет выполнять свою часть обязательств в рамках той же сделки. "У меня нет точного графика того, как будет реализована наша часть сделки", - сказал он, добавив, что "единственное, о чем договорились ЕС и США в прошлые выходные, это то, что американские тарифы, вступят в силу 1 августа".