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Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины

Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для украинской армии на территории сообщества.
Другие страны
14 ноября 2022 г. 19:17
Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины

Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для украинской армии на территории сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник председательство Чехии в Совете ЕС.

"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину" в свете специальной военной операции РФ "и провести обучение до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что решение Совета ЕС будет в ближайшее время опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза" и вступит в силу.

Военная тренировочная миссия ЕС для Украины получит название EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Решение о создании такой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено 106,7 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Ukrayna ordusu üçün təlim missiyasına başlayıb

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