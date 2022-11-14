Евросоюз запустил тренировочную миссию для армии Украины

Евросоюз запустил работу тренировочной миссии для украинской армии на территории сообщества.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник председательство Чехии в Совете ЕС.
"Совет ЕС запустил миссию военной помощи EUMAM, чтобы поддержать Украину" в свете специальной военной операции РФ "и провести обучение до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В нем подчеркивается, что решение Совета ЕС будет в ближайшее время опубликовано в "Официальном журнале Евросоюза" и вступит в силу.
Военная тренировочная миссия ЕС для Украины получит название EUMAM Ukraine (EU Military Assistance Mission for Ukraine). Решение о создании такой миссии было принято месяц назад - 17 октября. Она должна обеспечить подготовку 15 тыс. военных, рассчитана на 24 месяца, на эти нужды должно быть выделено 106,7 млн евро.