Евросоюз запретил ввоз для личного пользования мяса и молока

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Евросоюзе вступают в силу ограничения на ввоз для личного пользования из третьих стран продуктов животного происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в таможенной службе Литвы.

"Информируем, что ограничивается ввоз продуктов животного происхождения для личного пользования из третьих стран на территорию ЕС. Запрещено ввозить: мясо и мясные продукты (сало, свежее или переработанное мясо, включая птицу, жиры, колбасы, мясные консервы, хлебобулочные изделия с мясом, соусы или супы с мясом), молоко и молочные изделия, корм для домашних животных, в составе которого есть мясо или молочные продукты. Запрет вступает в силу с целью избежать заражения животных Африканской чумой свиней (АЧС)", - заявили в ведомстве.

Как стало известно, ограничения не касаются таких стран, как Андорра, Лихтенштейн, Норвегия, Сан-Марино, Швейцария.

Уточняется, что в виде исключения разрешено ввозить молочные смеси для детей, а также детское питание.