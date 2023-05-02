Евросоюз запретил экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы

Еврокомиссия (ЕК) запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) запретила со 2 мая по 5 июня экспорт зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, разрешив его транзит и экспорт в остальные страны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии. В случае необходимости ограничения могут быть продлены и после 5 июня.

"Еврокомиссия приняла исключительные и временные меры по экспорту зерна с Украины. Меры вступят в силу со 2 мая и будут действовать до 5 июня 2023 года. В этот период пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник с Украины могут свободно продаваться во всех странах ЕС, кроме Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Эти продукты могут продолжать перевозиться транзитом через эти страны", - заявила