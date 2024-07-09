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Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро

Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро Лидеры стран Евросоюза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.
Другие страны
9 июля 2024 г. 10:53
Евросоюз заморозил выделенные для Минобороны Грузии 30 млн евро

Лидеры стран Евросоюза приняли решение о заморозке 30 млн евро, которые планировалось направить Грузии для укрепления обороноспособности страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на международной конференции в Тбилиси.

"Говоря о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, к сожалению, должен вам сообщить, что лидеры ЕС также решили заморозить деньги, которые были выделены для поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского фонда мира. К этому моменту деньги, которые мы планировали перечислить Министерству обороны, 30 млн евро, заморожены", - сказал Герчинский.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Gürcüstanın ittifaqa inteqrasiya prosesini və Müdafiə Nazirliyinə 30 milyon avro ayrılmasını dayandırıb

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