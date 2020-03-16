Евросоюз закроет въезд для иностранцев

Еврокомиссия предлагает ввести ограничение сроком на 30 дней на поездки в страны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", - написала она в Twitter.

В Шенгенскую зону входят двадцать шесть государств: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.