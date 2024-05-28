О нас

Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето на закон об иноагентах в Грузии

Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето на закон об иноагентах в Грузии Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето президента Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния и рассматривает все варианты ответа на принятие Грузией данного закона.
Другие страны
28 мая 2024 г. 20:18
Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето на закон об иноагентах в Грузии

Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето президента Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния и рассматривает все варианты ответа на принятие Грузией данного закона.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

"Евросоюз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон", - отмечается в нем.

ЕС подчеркивает, что "этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС и окажет негативное влияние на путь Грузии к ЕС". "Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь к ЕС. Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов, - говорится в документе. - ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Gürcüstanla bağlı bəyanat yayıb

Другие новости из категории

Бывшего главу разведслужбы Нидерландов рассматривают на пост премьера страны
Бывшего главу разведслужбы Нидерландов рассматривают на пост премьера страны
28 мая 2024 г. 19:56
В Польше раскрыли детали ограничений для российских дипломатов
В Польше раскрыли детали ограничений для российских дипломатов
28 мая 2024 г. 19:27
Евросоюз определил приоритеты по безопасности и обороне
Евросоюз определил приоритеты по безопасности и обороне
28 мая 2024 г. 18:27
МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент
МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент
28 мая 2024 г. 18:20
Более 20 человек погибли в районе Рафаха в результате удара Израиля
Более 20 человек погибли в районе Рафаха в результате удара Израиля
28 мая 2024 г. 17:58
Китай и Экваториальная Гвинея установили всеобъемлющее стратегическое партнерство
Китай и Экваториальная Гвинея установили всеобъемлющее стратегическое партнерство
28 мая 2024 г. 16:43
Ирландия официально признала Палестину
Ирландия официально признала Палестину
28 мая 2024 г. 15:43
Норвегия официально признала Палестину
Норвегия официально признала Палестину
28 мая 2024 г. 14:52
Индия и Франция 30 мая начнут переговоры о закупке 26 истребителей Rafale
Индия и Франция 30 мая начнут переговоры о закупке 26 истребителей Rafale
28 мая 2024 г. 14:47
Правительство Испании официально признало Палестину как государство
Правительство Испании официально признало Палестину как государство
28 мая 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi