Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето на закон об иноагентах в Грузии

Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето президента Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния и рассматривает все варианты ответа на принятие Грузией данного закона.

Евросоюз выразил сожаление в связи с преодолением вето президента Зурабишвили на закон о прозрачности иностранного влияния и рассматривает все варианты ответа на принятие Грузией данного закона.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и Еврокомиссии.

"Евросоюз глубоко сожалеет, что парламент Грузии решил преодолеть вето президента на закон о прозрачности иностранного влияния и проигнорировать подробные юридические аргументы Венецианской комиссии, ведущие к четкой рекомендации отменить этот закон", - отмечается в нем.

ЕС подчеркивает, что "этот закон противоречит основным принципам и ценностям ЕС и окажет негативное влияние на путь Грузии к ЕС". "Мы призываем власти Грузии обратить вспять эту тенденцию и твердо вернуться на путь к ЕС. Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов, - говорится в документе. - ЕС и его государства-члены рассматривают все варианты реагирования на эти события".