Евросоюз выделит Молдове 10 млн евро для помощи беженцам с Украины

Европейский союз выделит Молдове €10 млн для поддержки прибывших на ее территорию украинских беженцев.

Европейский союз выделит Молдове €10 млн для поддержки прибывших на ее территорию украинских беженцев.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич в ходе прошедших в Кишиневе его переговоров с президентом Молдовы Майей Санду, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте администрации главы Молдовы.

"Санду встретилась с находящимся в Кишиневе комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Он объявил, что Европейский союз предлагает помощь в размере €10 млн для поддержки беженцев с Украины, а также семей или сообществ, которые их принимают", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ЕС также предоставит Молдове 36 электрогенераторов для больниц.

В ходе встречи обсуждалось присоединение Молдовы к Механизму гражданской защиты Европейского союза, что позволит Молдавским спасателям и пожарным сотрудничать с европейскими коллегами, рассчитывать на их помощь в кризисных ситуациях.