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Евросоюз выделит Молдове 10 млн евро для помощи беженцам с Украины

Евросоюз выделит Молдове 10 млн евро для помощи беженцам с Украины Европейский союз выделит Молдове €10 млн для поддержки прибывших на ее территорию украинских беженцев.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 17:15
Евросоюз выделит Молдове 10 млн евро для помощи беженцам с Украины

Европейский союз выделит Молдове €10 млн для поддержки прибывших на ее территорию украинских беженцев.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич в ходе прошедших в Кишиневе его переговоров с президентом Молдовы Майей Санду, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте администрации главы Молдовы.

"Санду встретилась с находящимся в Кишиневе комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Он объявил, что Европейский союз предлагает помощь в размере €10 млн для поддержки беженцев с Украины, а также семей или сообществ, которые их принимают", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ЕС также предоставит Молдове 36 электрогенераторов для больниц.

В ходе встречи обсуждалось присоединение Молдовы к Механизму гражданской защиты Европейского союза, что позволит Молдавским спасателям и пожарным сотрудничать с европейскими коллегами, рассчитывать на их помощь в кризисных ситуациях.

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Версия на английском языке EU to allocate 10M euros to Moldova to help refugees from Ukraine

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