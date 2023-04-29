Евросоюз выделит Молдове 10 млн евро для помощи беженцам с Украины

Европейский союз выделит Молдове €10 млн для поддержки прибывших на ее территорию украинских беженцев.
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"Санду встретилась с находящимся в Кишиневе комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янезом Ленарчичем. Он объявил, что Европейский союз предлагает помощь в размере €10 млн для поддержки беженцев с Украины, а также семей или сообществ, которые их принимают", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что ЕС также предоставит Молдове 36 электрогенераторов для больниц.
В ходе встречи обсуждалось присоединение Молдовы к Механизму гражданской защиты Европейского союза, что позволит Молдавским спасателям и пожарным сотрудничать с европейскими коллегами, рассчитывать на их помощь в кризисных ситуациях.