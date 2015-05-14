Евросоюз выделит Грузии 60 млн. евро помощи

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Два финансовых соглашения, которые предусматривают выделение помощи Грузии, подписали 14 мая в Тбилиси госминистр Грузии по европейской и евроатлантической интеграции Давид Бакрадзе и руководитель директората Еврокомиссии по вопросам расширения и политики соседства Джерард Шуман Хицлер. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация грузинского госминистра.

По данным ведомства, первый из подписанных документов предусматривает выделение Евросоюзом Грузии 10 млн. евро на поддержку программы по защите прав человека в стране, усиление надзора правоохранительных органов, свободу слова и доступность информации. В соответствии со вторым финансовым соглашением, ЕС выделит Грузии 50 млн. евро на реформу системы правосудия в стране.