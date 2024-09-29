Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлах" и Израилем.

Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлах" и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в письменном заявлении члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

"По мере быстрой эскалации боевых действий люди в Ливане подвергаются крайнему насилию. При этом ни в чем не повинные гражданские лица расплачиваются за конфронтацию между "Хезболлах" и Израилем. С помощью этого чрезвычайного ассигнования мы хотим немедленно предоставить спасательный круг людям в Ливане, как гражданам страны, так и находящимся в ней беженцам, пострадавшим от вспышки боевых действий", - отмечается в коммюнике.

Еврокомиссар добавил, что "в данный момент, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право".

В документе поясняется, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.