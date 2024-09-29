О нас

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлах" и Израилем.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 23:23
Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлах" и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в письменном заявлении члена ЕК по антикризисному управлению Янеза Ленарчича.

"По мере быстрой эскалации боевых действий люди в Ливане подвергаются крайнему насилию. При этом ни в чем не повинные гражданские лица расплачиваются за конфронтацию между "Хезболлах" и Израилем. С помощью этого чрезвычайного ассигнования мы хотим немедленно предоставить спасательный круг людям в Ливане, как гражданам страны, так и находящимся в ней беженцам, пострадавшим от вспышки боевых действий", - отмечается в коммюнике.

Еврокомиссар добавил, что "в данный момент, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право".

В документе поясняется, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi