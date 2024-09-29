Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлах" и Израилем.
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"По мере быстрой эскалации боевых действий люди в Ливане подвергаются крайнему насилию. При этом ни в чем не повинные гражданские лица расплачиваются за конфронтацию между "Хезболлах" и Израилем. С помощью этого чрезвычайного ассигнования мы хотим немедленно предоставить спасательный круг людям в Ливане, как гражданам страны, так и находящимся в ней беженцам, пострадавшим от вспышки боевых действий", - отмечается в коммюнике.
Еврокомиссар добавил, что "в данный момент, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право".
В документе поясняется, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.