Евросоюз выделил Молдове свыше 190 млн евро

Евросоюз предоставил Молдове 197 млн евро из Европейского фонда мира.
Как передает Report, об этом сообщают молдавские СМИ.
Отмечается, что средства предусмотрены для содействия в области безопасности.
Сегодня в Кишиневе проходит первый двусторонний саммит Молдова-ЕС.
В пресс-службе администрации президента Молдовы сообщили, что мероприятие призвано подтвердить приверженность молдавских властей вступлению в Евросоюз.
В ходе саммита будет обсужден процесс вступления страны в ЕС, реализация плана роста для Молдовы в размере 1,9 млрд евро. Также будут рассмотрены вопросы укрепления торговых отношений, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, перехода к зеленой энергетике и цифровой трансформации.