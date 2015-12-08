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    Евросоюз выделил более 100 млн. евро Украине на проведение реформы по децентрализации

    Реформа по децентрализации на Украине предусматривает трехуровневую систему местного самоуправления

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз выделил более 100 млн. евро Украине на проведение реформы по децентрализации. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об  этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в понедельник в Брюсселе.

    "ЕС объявляет предоставление свыше 100 млн. евро помощи Украине на реформу по децентрализации", - отмечается в нем.

    Реформа по децентрализации на Украине предусматривает трехуровневую систему местного самоуправления. 

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