Евросоюз выделил 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Президент ЕК заявила, что масштаб гуманитарной катастрофы в Украине, который разворачивается, является очень беспокоящим.

"Европа увидела разрушение и перемещение лиц в масштабах, не виданных с самых темных дней прошлого века. Европейский Союз как сосед Украины прилагает все усилия. Мы предоставляем 500 миллионов евро гуманитарной помощи немедленно и еще больше последует. Мы быстро работаем над созданием хабов по гражданской защите в Польше, Словакии и Румынии", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также прилагаются все возможные усилия международными организациями и неправительственными организациями, чтобы создать гуманитарные коридоры, которые будут простираться внутри Украины.

"Крайне необходимая гуманитарная помощь должна попасть во все части Украины, и гражданские лица должны получить возможность покинуть города, которые находятся в осаде", - отметила она.