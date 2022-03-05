О нас
Аудио новости

Евросоюз выделил 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Евросоюз выделил 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины.
Другие страны
5 марта 2022 г. 04:47
Евросоюз выделил 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о выделении 500 млн евро на гуманитарную помощь для Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала на совместном брифинге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Президент ЕК заявила, что масштаб гуманитарной катастрофы в Украине, который разворачивается, является очень беспокоящим.

"Европа увидела разрушение и перемещение лиц в масштабах, не виданных с самых темных дней прошлого века. Европейский Союз как сосед Украины прилагает все усилия. Мы предоставляем 500 миллионов евро гуманитарной помощи немедленно и еще больше последует. Мы быстро работаем над созданием хабов по гражданской защите в Польше, Словакии и Румынии", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также прилагаются все возможные усилия международными организациями и неправительственными организациями, чтобы создать гуманитарные коридоры, которые будут простираться внутри Украины.

"Крайне необходимая гуманитарная помощь должна попасть во все части Украины, и гражданские лица должны получить возможность покинуть города, которые находятся в осаде", - отметила она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Aİ Ukraynaya humanitar yardım üçün 500 milyon avro ayırır

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi