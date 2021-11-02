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Евросоюз выделил 1 млрд евро на защиту лесов

Евросоюз выделил 1 млрд евро на защиту лесов Еврокомиссия объявила о выделении 1 млрд евро на глобальную инициативу по защите лесов.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 19:20
Евросоюз выделил 1 млрд евро на защиту лесов

Еврокомиссия объявила о выделении 1 млрд евро на глобальную инициативу по защите лесов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Я рада сообщить, что Еврокомиссия предоставит 1 млрд евро на глобальную инициативу по защите лесов", - заявила она. Фон дер Ляйен также пообещала, что Еврокомиссия "скоро представит директиву, которая должна ограничить влияние ЕС на уничтожение лесов".

"Продукция, которая попадает на рынки ЕС, не должна вести к уничтожению лесов", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı meşələrin qorunması üçün 1 milyard avro ayırıb

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