Евросоюз ввел санкции против Беларуси

Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц.

Евросоюз ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 11 юридических и 17 физических лиц.

Как передает Report, согласно опубликованному в правительственном бюллетене Европейского союза постановлению Совета ЕС, санкции приняты в связи с миграционным кризисом, который Брюссель счел "гибридной атакой" со стороны Минска. ЕС также предупредил, что "продолжит ужесточение запретительных мер, если ситуация не улучшится".

В числе 11 юрлиц в новый пакет санкций включены: государственная авиакомпания "Белавиа", белорусский пограничный спецназ - Отдельная служба активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство "Центркурорт", компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", турагентство "Оскартур" и еще несколько турагентств и гостиниц. В тот же список включены сирийская авиакомпания Cham Wings, осуществляющая полеты в Минск, и агентство VIP Grub, базирующееся в Турции и занимающееся оформлением туров в Беларуси.