Евросоюз ввел санкции против 30 физических и 7 юридических лиц России

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и юридических лиц.

Евросоюз ввел санкции против 30 российских физических и 7 юридических лиц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в официальном журнале ЕС, в котором в четверг опубликованы соответствующие нормативные акты.

"Ввиду серьезности ситуации в Украине Совет считает, что 30 лиц и семь организаций, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, должны быть внесены в перечень лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры", - отмечается в нем.

Так, в черный список попали Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также юрлица "Факел", "Авангард", "Иркут", "Завод имени Дегтярева".