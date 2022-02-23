Евросоюз ввел новые санкции против России

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией "ДНР" и "ЛНР".

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представительства Франции, председательствующей в ЕС.

"Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня", - указано в заявлении.

Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.