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Евросоюз ввел новые санкции против России

Евросоюз ввел новые санкции против России Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией "ДНР" и "ЛНР".
Другие страны
23 февраля 2022 г. 19:57
Евросоюз ввел новые санкции против России

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией "ДНР" и "ЛНР".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении представительства Франции, председательствующей в ЕС.

"Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня", - указано в заявлении.

Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.

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