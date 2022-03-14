ЕС введет санкции против Романа Абрамовича

Страны Евросоюза введут санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича в связи с ситуацией вокруг Украины.

Страны Евросоюза введут санкции в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что неофициально санкции против Абрамовича были одобрены на встрече ЕС в воскресенье. По информации Reuters, в понедельник планируется принять эту меру и дальнейший набор экономических санкций против России.

Санкции вступят в силу только после публикации в официальном журнале ЕС, что обычно происходит в течение нескольких часов или на следующий день после официального утверждения.