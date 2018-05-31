Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Решение США по пошлинам на сталь и алюминий не оставляет ЕС иного выбора, кроме как начать вводить ответные меры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"ЕС считает эти односторонние тарифы США неоправданными и противоречащими правилам Всемирной торговой организации. Это протекционизм в чистом виде. США теперь не оставляют нам иного выбора, кроме как приступить к урегулированию спора в рамках ВТО", - заявил Юнкер.

Отметим, Мексика также решила ввести ответные пошлины на ряд товаров из США после установления пошлин на экспортируемые в США сталь и алюминий, сообщило в четверг министерство экономики латиноамериканской страны.

Ранее Вашингтон объявил, что вводит пошлины в отношении ввозимых стали и алюминия в США из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и других стран, за исключением Аргентины. Они вступят в силу в ночь на пятницу.