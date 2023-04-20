О нас

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с начала 2024 года

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с начала 2024 года Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года.
Другие страны
20 апреля 2023 г. 15:25
Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с начала 2024 года

Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Жители Косово смогут посещать ЕС без виз на срок до 90 дней за любой период в 180 дней", - отметила она.

Европарламент ранее на этой неделе поддержал эту инициативу. Независимость Косово не признают пять государств ЕС: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

Процедура по установлению безвизового режима была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую "дорожную карту". К тому времени все Балканские страны уже пользовались такой привилегией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
Политолог: Румыния выиграет от поставок энергии из Азербайджана по дну Черного моря
14 апреля 2023 г. 15:35
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
Эксперт: Ереван намеренно накаляет ситуацию в регионе
14 апреля 2023 г. 14:02
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
Политолог: Зангезурский коридор будет способствовать экономическому росту всех участников проекта
13 апреля 2023 г. 16:32
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
Профессор: Турция стала сильнейшим государством в регионе благодаря успешной дипломатии
13 апреля 2023 г. 14:20
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
Ирландский историк: Армения затягивает переговоры, а между тем гибнут люди с обеих сторон
13 апреля 2023 г. 13:52
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
Кандидат в депутаты в Турции: Хочу быть представителем азербайджанцев, поддержкой для ветеранов Карабахской войны
12 апреля 2023 г. 18:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi