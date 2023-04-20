Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с начала 2024 года

Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года.

Безвизовый режим между Косово и Евросоюзом начнет действовать с 1 января 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Жители Косово смогут посещать ЕС без виз на срок до 90 дней за любой период в 180 дней", - отметила она.

Европарламент ранее на этой неделе поддержал эту инициативу. Независимость Косово не признают пять государств ЕС: Испания, Греция, Кипр, Словакия и Румыния.

Процедура по установлению безвизового режима была запущена еще в 2012 году, когда Косово получило от Брюсселя соответствующую "дорожную карту". К тому времени все Балканские страны уже пользовались такой привилегией.