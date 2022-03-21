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Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".
Другие страны
21 марта 2022 г. 21:34
Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что это - только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину в борьбе с российской агрессией.

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