Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".

Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что это - только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину в борьбе с российской агрессией.