Евросоюз включил в санкционный список против Сирии трех министров

Евросоюз добавил в свой черный список лиц и организаций, подпадающих под целевые ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии, трех членов сирийского правительства.

Евросоюз добавил в свой черный список лиц и организаций, подпадающих под целевые ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии, трех членов сирийского правительства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

В нем поясняется, что под рестрикции подпали министр внутренней торговли и защиты прав потребителей Луай аль-Мунаджид, министр нефти и минеральных ресурсов Фирас Хасан Каддур и государственный министр Ахмед Бустаджи.

Чиновники внесены в санкционный список, поскольку ЕС считает, что они, будучи членами кабмина, "разделяют ответственность" за "репрессии против гражданского населения".

Совет ЕС подчеркивает, что таким образом в санкционный список по Сирии вошли всего 318 человек и 86 организаций.