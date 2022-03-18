Евросоюз ведет работу с Турцией и Китаем по поддержке санкций против России

Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих ограничительных мер.

Евросоюз ведет работу с Турцией, Китаем, странами Персидского залива, чтобы те поддержали санкции против России и не способствовали бы "обходу" этих ограничительных мер.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано.

Он комментировал вопрос о том, насколько эффективны санкции Евросоюза в условиях, когда многие другие государства, в частности Турция и Китай, их не поддерживают.

"Страны, которые являются нашими партнерами, играют важную роль в оказании давления там, где они имеют такую возможность. Мы работаем с Турцией, другими партнерами, которые не приняли санкции как ЕС, не присоединились к ним. Мы объясняем важность таких санкций", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

По его словам, ЕС приветствует роль Турции, которая взяла на себя роль посредника, организовав встречу министров иностранных дел России и Украины. "Турция играет в этом свою роль, как наш партнер и как член НАТО", - пояснил европейский представитель. "Мы работаем и с другими упомянутыми странами, в частности, с государствами Персидского залива", - добавил Стано.

По его словам, ЕС стремимся создать "единый фронт на международном уровне" для изоляции руководства России и прекращения военной операции в Украине.

Комментируя вопрос о возможных санкциях против Китая за неприсоединение к ограничительным мирам ЕС, он отметил, что "вопрос введения санкций находится в компетенции Совета Евросоюза и стран-членов ЕС".