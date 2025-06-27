Евросоюз в 2025 году выделит Украине 30,6 млрд евро

ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ.

ЕС в 2025 году предоставит Украине 30,6 млрд евро финансовой поддержки, в том числе из доходов от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом говорится в итоговом заявлении саммита.

Документ поддержали 26 из 27 стран сообщества, одна страна воздержалась.

"ЕС продолжит оказывать Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе. В 2025 году ЕС предоставит 30,6 млрд евро, из которых 3,5 млрд евро уже были выделены в рамках фонда для Украины и 7 млрд евро - по инициативе G7, которая погашается за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов", - указывается в документе.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд евро. Более 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.