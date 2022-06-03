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Евросоюз утвердил новые санкции против России

Евросоюз утвердил новые санкции против России ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Другие страны
3 июня 2022 г. 12:21
Евросоюз утвердил новые санкции против России

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости, новые ограничительные меры включают в себя: отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев; поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю, временное исключение сделано для поставок по трубопроводам.

Кроме того, предусматривается отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; запрет на вещание в Европе телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный, сотрудники телеканалов могут продолжить работу.

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Версия на английском языке EU ratifies new sanctions against Russia
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı altıncı sanksiyalar paketini təsdiqləyib

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