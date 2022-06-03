Евросоюз утвердил новые санкции против России

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости, новые ограничительные меры включают в себя: отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев; поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю, временное исключение сделано для поставок по трубопроводам.

Кроме того, предусматривается отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; запрет на вещание в Европе телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный, сотрудники телеканалов могут продолжить работу.