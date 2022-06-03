Евросоюз утвердил новые санкции против России

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости, новые ограничительные меры включают в себя: отказ стран ЕС от импорта нефти из РФ в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев; поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю, временное исключение сделано для поставок по трубопроводам.
Кроме того, предусматривается отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка; запрет на вещание в Европе телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный, сотрудники телеканалов могут продолжить работу.