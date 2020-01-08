Евросоюз упростил получение виз для граждан Беларуси

Европейский союз и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз.

Как передает Report, oб этом сообщает дипломатическая служба Беларуси.

"В Брюсселе состоялась церемония подписания соглашения между Республикой Белоруссия и Европейским союзом об упрощении выдачи виз и соглашения между Республикой Белоруссия и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения", — указывается в заявлении.

Отмечается, что данные соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до €35, и сотрудничество Белоруссии и ЕС в области реадмиссии.

"Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур", — уточняет ведомство.