Евросоюз сохранит санкции против израильских поселенцев

Евросоюз сохранит санкции против радикальных израильских поселенцев.

Евросоюз сохранит санкции против радикальных израильских поселенцев.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз твердо осуждает применение в настоящее время насилия поселенцами-экстремистами на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - ответил он на вопрос о перспективах данного рода ограничительных мер ЕС после того, как приступивший к своим полномочиям президент США Дональд Трамп отменил соответствующие американские санкции.

"Политика санкций США является их прерогативой", - сказал аль-Ануни.

Что касается ЕС, он напомнил, что Европейский совет указал на долг Израиля защищать гражданское население таким образом, чтобы виновные в нападениях на гражданских лиц отвечали за свои действия.

Аль-Ануни добавил, что, помимо уже принятых мер, в Совете ЕС изучаются новые предложения по случаям "насилия" со стороны поселенцев.