Евросоюз сохранит санкции против израильских поселенцев

Евросоюз сохранит санкции против радикальных израильских поселенцев.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге Ануар аль-Ануни, представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
"Европейский союз твердо осуждает применение в настоящее время насилия поселенцами-экстремистами на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим", - ответил он на вопрос о перспективах данного рода ограничительных мер ЕС после того, как приступивший к своим полномочиям президент США Дональд Трамп отменил соответствующие американские санкции.
"Политика санкций США является их прерогативой", - сказал аль-Ануни.
Что касается ЕС, он напомнил, что Европейский совет указал на долг Израиля защищать гражданское население таким образом, чтобы виновные в нападениях на гражданских лиц отвечали за свои действия.
Аль-Ануни добавил, что, помимо уже принятых мер, в Совете ЕС изучаются новые предложения по случаям "насилия" со стороны поселенцев.