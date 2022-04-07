Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) согласовал пятый пакет санкций против России. В него включены бизнесмены, журналисты и военные. Санкции предусматривают запрет импорта угля, а также запрет на поставку оружия в Россию.

Евросоюз (ЕС) согласовал пятый пакет санкций против России. В него включены бизнесмены, журналисты и военные. Санкции предусматривают запрет импорта угля, а также запрет на поставку оружия в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейских послов.

По их информации, новые рестрикции затронут предприятия, связанные со спецоперацией России в Украине, и предусматривают запрет на деятельность российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза, замораживание счетов российских банков и эмбарго на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро.